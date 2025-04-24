Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм поделилась откровенным фото из душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель предстала на размещенном кадре без одежды и нижнего белья. Она позировала перед камерой с поднятыми вверх руками. Ее обнаженную грудь прикрывало полотенце.

Поклонники оценили снимок знаменитости в комментариях под постом, который набрал 26,3 тысячи лайков. «Она безупречна», «Богиня», «У меня еще не было такой сильной ненависти к полотенцу», «Хороша», «Талия вошла в чат», — высказывались они.

В феврале Никола Пельтц-Бекхэм показала на камеру обнаженную грудь.