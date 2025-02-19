Невестка Виктории Бекхэм показала на камеру голую грудь

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркало. Так, она предстала перед камерой в черных колготках, прикрыв руками голую грудь. При этом возлюбленная наследника Бекхэм собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж в нюдовых тонах.

«Воспоминание о моей любви», — подписала звезда пост, который набрал 44,3 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм принял участие в откровенной рекламной кампании популярного бренда BOSS. Тогда во время съемки 49-летний спортсмен снял с себя трусы и продемонстрировал на камеру обнаженные ягодицы.