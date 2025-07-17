Киев уличили в подготовке провокации с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР

Ртищев: Киев готовил провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Новотроицком в ДНР

Киев готовил провокацию на распределительном пункте аммиака в Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, его брифинг опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

«Был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования», — уточнил Ртищев.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что предприятие является объектом опасности первого класса. По его словам, в случае подрыва распределительного пункта возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака. Ртищев объяснил, что впоследствии Киев планировал обвинить Москву в «умышленном создании техногенной катастрофы».

Он также назвал количество случаев применения ВСУ химического оружия в ходе специальной военной операции. Так, украинская армия использовала химические средства борьбы более 500 раз.