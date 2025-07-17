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11:10, 17 июля 2025Россия

В Минобороны России заявили о более 500 случаях применения ВСУ химического оружия

Минобороны России: Украина более 500 раз применила химическое оружие на СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаях применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, речь идет о химических средствах борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон и CS, а также отравляющих психотропных и ядовитых веществ, таких как хлорциан и синильная кислота.

ЖЗЛ
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