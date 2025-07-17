В Минобороны России заявили о более 500 случаях применения ВСУ химического оружия

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаях применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.
По его словам, речь идет о химических средствах борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон и CS, а также отравляющих психотропных и ядовитых веществ, таких как хлорциан и синильная кислота.