В Минобороны России заявили о более 500 случаях применения ВСУ химического оружия

Минобороны России: Украина более 500 раз применила химическое оружие на СВО

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаях применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, речь идет о химических средствах борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон и CS, а также отравляющих психотропных и ядовитых веществ, таких как хлорциан и синильная кислота.