В Госдуме высказались о появлении у ВСУ химического оружия

Депутат ГД Белик: Украина получает часть химического оружия от Запада

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают часть химического оружия в рамках военной помощи Запада. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, передает ТАСС.

«Разумеется, Украина без содействия Запада не имела бы возможности производить подобного рода оружие, для этого необходимы производственные мощности и соответствующие компоненты, в том числе привезенные из-за рубежа», — обозначил парламентарий.

Белик также допустил, что Украина может в будущем использовать химическое оружие для различных провокаций.

«Когда аргументы на поле боя иссякают, Киев использует запрещенные методы (...) Провокации с химикатами — один из способов давления на нашу страну. Украина может создать потенциально опасно ситуацию и не в зоне боевых действий, чтобы обвинить в этом Россию, так что нам следует ко всему быть готовыми и привлекать внимание общественности», — заключил он.

Ранее постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия заявило о полученных результатах исследований, проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России, обвинив Запад в игнорировании применения ВСУ химоружия.