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20:13, 4 июля 2025Мир

Россия уличила Запад в игнорировании применения ВСУ химоружия

Постпредство России при ОЗХО: Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Запад игнорирует факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия. В этом западные страны уличило постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА Новости.

«Запада и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия», — заявили в постпредстве.

Подчеркивается, что эти данные подкреплены конкретными доказательствами, в том числе результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России.

В российском постпредстве также отметили, что Нидерланды обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, основываясь на ложных данных со стороны Киева. Таким образом постпредство прокомментировало слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о том, что у нидерландских разведслужб якобы есть такие данные.

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