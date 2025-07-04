Постпредство России при ОЗХО: Запад игнорирует факты применения ВСУ химоружия

Запад игнорирует факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия. В этом западные страны уличило постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА Новости.

«Запада и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия», — заявили в постпредстве.

Подчеркивается, что эти данные подкреплены конкретными доказательствами, в том числе результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России.

В российском постпредстве также отметили, что Нидерланды обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, основываясь на ложных данных со стороны Киева. Таким образом постпредство прокомментировало слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о том, что у нидерландских разведслужб якобы есть такие данные.