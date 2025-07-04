В постпредстве России ответили на обвинения Нидерландов в применении химоружия

Нидерланды ложно обвиняют РФ в применении химоружия на Украине

Нидерланды обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, основываясь на ложных данных со стороны Киева. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА Новости.

Таким образом постпредство прокомментировало слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о том, что у нидерландских разведслужб якобы есть данные о нарушении Россией Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) и активизации использования химоружия в зоне боевых действий.

«Просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло Министерство обороны Нидерландов», — отметили в постпредстве.

По данным собеседников агентства, для обвинения России в использовании химоружия также задействуются спекуляции официальных лиц, провокации «под чужим флагом» и «вбросы фейковых сюжетов» через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях.

В декабре 2024 года МИД России сообщил, что Россия продолжит фиксировать и доводить до сведения государств-участников КЗХО и ООН данные о применении Киевом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения.