Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 4 июля 2025Мир

В постпредстве России ответили на обвинения Нидерландов в применении химоружия

Нидерланды ложно обвиняют РФ в применении химоружия на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Nicolls / Reuters

Нидерланды обвиняют Россию в применении химического оружия на Украине, основываясь на ложных данных со стороны Киева. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА Новости.

Таким образом постпредство прокомментировало слова министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса о том, что у нидерландских разведслужб якобы есть данные о нарушении Россией Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) и активизации использования химоружия в зоне боевых действий.

«Просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — "по сведениям наших спецслужб", а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима. Вот по такому пути и пошло Министерство обороны Нидерландов», — отметили в постпредстве.

По данным собеседников агентства, для обвинения России в использовании химоружия также задействуются спекуляции официальных лиц, провокации «под чужим флагом» и «вбросы фейковых сюжетов» через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях.

В декабре 2024 года МИД России сообщил, что Россия продолжит фиксировать и доводить до сведения государств-участников КЗХО и ООН данные о применении Киевом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    «Будут ловить, душить и бошки откручивать». Известный блогер предостерег россиян от поездок за рубеж в течение 20 лет после СВО

    Футболист Сергеев перешел в «Динамо»

    Бывший футболист «Спартака» оказался в реанимации

    GTA V выпустят в одной стране с задержкой в 12 лет

    В Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов

    Митя Фомин заявил о желании усыновить ребенка

    Учредителя российской ритуальной фирмы подвергли пыткам молотком на глазах жены

    В Армении анонсировали голодовку архиепископов

    Раскрыт рецепт самого дорогого соуса в Древнем Риме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости