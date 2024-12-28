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03:02, 28 декабря 2024Бывший СССР

Россия заявила о фиксировании фактов применения Киевом токсичных химикатов

МИД: Россия продолжает фиксировать факты применения Киевом токсичных химикатов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия продолжит фиксировать и доводить до сведения государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН данные о применении Киевом токсичных химикатов против российских военнослужащих и гражданского населения. Об этом сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что в ходе специальной военной операции выявили более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия. Отмечается, что большинство случаев официально подтверждены соответствующими исследованиями.

В ведомстве добавили, что для производства и снаряжения токсичных химикатов украинские власти создали сеть химических лабораторий. Одна из них была обнаружена во время проведения инженерной разведки в мае 2024 года в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике в промышленной зоне разрушенного здания. В частности, был найден промышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой, реактивами и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила об обнаружении следов запрещенного в боевых действиях токсичного химиката в образцах, взятых в Днепропетровской области. Организация направила туда специалистов с целью сбора доказательств и анализа ситуации.

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