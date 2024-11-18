ОЗХО сообщила о следах токсичного химиката в Днепропетровской области Украины

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила об обнаружении следов запрещенного в боевых действиях токсичного химиката в образцах, взятых в Днепропетровской области Украины. Об этом говорится в публикации ОЗХО в соцсети X.

Согласно информации организации, предполагаемый инцидент случился 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка» в Днепропетровской области. ОЗХО направила туда специалистов с целью сбора доказательств и анализа ситуации.

«Отчет ОЗХО о визите технической миссии на Украину подтверждает наличие токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS, связанного с предполагаемым инцидентом», — отмечается в сообщении.

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить потакать Украине и задуматься о рисках, которые несет химический терроризм Киева. Российские дипломаты также предупредили, что Украина при содействии Запада намерена совершить ряд провокаций, в том числе с применением химического оружия.