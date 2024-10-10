Посольство РФ призвало США задуматься о рисках химического терроризма Украины

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить потакать Украине и задуматься о рисках, которые несет химический терроризм Киева, сообщает журнал Newsweek.

«Вместо покровительства бьющимся в агонии украинским марионеткам американской администрации следует критически осмыслить происходящее и возможные риски, исходящие от украинского "химического терроризма"», — отмечают российские дипломаты.

Они уточнили, что Киев при содействии Запада намерен совершить ряд провокаций, в том числе с применением химического оружия, с дальнейшим обвинением Москвы в произошедшем.

Ранее постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин рассказал, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия.