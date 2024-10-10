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04:35, 10 октября 2024Мир

Россия призвала США задуматься о рисках украинского химического терроризма

Посольство РФ призвало США задуматься о рисках химического терроризма Украины

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить потакать Украине и задуматься о рисках, которые несет химический терроризм Киева, сообщает журнал Newsweek.

«Вместо покровительства бьющимся в агонии украинским марионеткам американской администрации следует критически осмыслить происходящее и возможные риски, исходящие от украинского "химического терроризма"», — отмечают российские дипломаты.

Они уточнили, что Киев при содействии Запада намерен совершить ряд провокаций, в том числе с применением химического оружия, с дальнейшим обвинением Москвы в произошедшем.

Ранее постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин рассказал, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия.

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      Марина Совина
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