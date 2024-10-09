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23:04, 9 октября 2024Россия

Россия передала результаты расследования применения Украиной химоружия

Постпред: России передала ОЗХО итоги расследования применения Украиной химоружия

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Передали результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России и в строгом соответствии с требованиями ОЗХО расследования в Техсекретариат для распространения среди государств-участников», — заявил постпред.

Минобороны России ранее заявляло, что ВСУ в августе применили в Судже химоружие. Тогда пострадали более 20 человек — в их организм попал аэрозоль, содержащий хлор и вещества удушающего действия. Впоследствии сообщалось, что следователи запросят у оборонного ведомства данные о применении ВСУ химоружия.

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      Марина Совина
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