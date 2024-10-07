Следователи России запросят у Минобороны информацию о применении ВСУ химоружия

Российское следствие запросит у Минобороны информацию о применении ВСУ химоружия

Российские следователи запросят у Министерства обороны России информацию о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия на территории Курской области. Об этом в понедельник, 7 октября, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Представители Министерства обороны России сообщали о применении химического оружия украинскими военными в городе Суджа в Курской области. В сего в зоне проведения специальной военной операции зафиксировано свыше 400 случаев использования химических средств военнослужащими Украины. Подобные факты отмечались в районах Донецка, Горловки, Артемовска и других.

В Минобороны России полагают, что ВСУ готовит провокацию с целью обвинить Москву в применении отравляющих веществ. Российские следователи намерены сделать в Минобороны запрос, чтобы получить информацию о преступлениях украинских военных. Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел.

7 октября сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против военных ВСУ за обстрел эвакуационных пунктов в Курской области.