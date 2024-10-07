Обстрел эвакуационных пунктов в Курской области квалифицировали как теракт

СК возбудил дело после обстрела ВСУ эвакуационных пунктов в Курской области

Следователи возбудили уголовное дело против военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрел эвакуационных пунктов в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Действия украинских военнослужащих квалифицировали по статьям 105 («покушение на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») и 205 УК РФ («Теракт»).

По данным СК, к обстрелу жителей Курской области причастны военнослужащие 22-й и 61-й отдельных механизированных бригад, а также 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они открыли стрельбу из реактивных систем залпового огня по пунктам эвакуации на территории Большесолдатского района.

Следствие устанавливает личности причастных к преступлению.

7 октября курский губернатор Алексей Смирнов сообщил, что Украина выпустила ракету и беспилотный летательный аппарат самолетного типа по российскому региону.