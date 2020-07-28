В защитных масках увидели угрозу для экологии

Использованные защитные маски создают угрозу для экологии. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.

Эксперты обратили внимание, что мировой океан и побережья страдают от выброшенных человеком средств защиты. Еще одним угрожающим фактором стал рост онлайн-покупок из-за социального дистанцирования — товары, привозимые курьерскими службами, заворачивают в пластик, и упаковка часто выбрасывается без переработки. Например, в Сингапуре за восемь недель карантина 5,7 миллиона жителей в дополнение к обычным показателям выбросили 1470 тонн пластиковых отходов из разгрузочного упаковки и доставки продуктов питания.

Впрочем, экологи увидели в пандемии и положительный аспект. Так, из-за остановки ряда производств выбросы парниковых газов сократились на пять процентов.

Ранее исследователи заявили, что распространение инфекции привело к резкому росту потребления одноразового пластика, что подрывает задачи по спасению экологии. По их подсчетам, к 2040 году количество пластика, который попадает в мировой океан, может утроиться.