Назван неожиданный эффект пандемии коронавируса

Ученые назвали неожиданный эффект пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году. Распространение инфекции привело к резкому росту потребления одноразового пластика, что подрывает задачи по спасению экологии. Об этом написал журнал Science.

По словам исследователей, к 2040 году количество пластика, который попадает в мировой океан, может утроиться, и пандемия усугубляет ситуацию. Ученые разработали план выхода из кризиса, оценив оборот пластика с помощью экономической модели.

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Специалисты пришли к выводу, что объем выбросов пластика можно сократить на 80 процентов, но для этого в первую очередь необходимо снизить производство первичного пластика — то есть материала, который до этого не был в употреблении. Вторым шагом станут усовершенствование системы сбора мусора во всем мире и инвестиции в разработку пластика, который проще утилизировать. «Однако даже если нам удастся резко увеличить сбор и переработку пластика, поставленных целей все равно не добиться, если не заморозить производство первичного пластика на уровне 2020 года», — подчеркнули исследователи.

Ранее ученые, занимающиеся изучением морской экономики, назвали инвестиции в море одними из наиболее перспективных. По их слова, выгоду и пользу могут принести, например, вложения в строительство ветроэнергетических установок в море и освоение океана для увеличения поставок натуральных, богатых белком продуктов.

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