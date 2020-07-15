Американская компания станет продавать воду из воздуха

Американская компания из Аризоны Zero Mass Water вместо бурения скважин станет добывать питьевую воду из воздуха пустыни, пишет Bloomberg.

Разливать ее планируют по бутылкам в 20 километрах от Дубая, завод будет работать на солнечной энергии, а бутылки и крышки пригодны для вторичной переработки. Пока проект находится в стадии строительства.

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Изначально компания сможет производить до 2,3 миллиона литров в год. Завод будет запущен с 1250 гидропанелями, каждая из которых стоит 2500 долларов. Они поглощают пар из воздуха пустыни и извлекают из него влагу с помощью солнечной энергии. Хотя панели могут работать практически везде, где светит солнце, жаркий и влажный климат Дубая подходит лучше всего.

Такая технология дороже, чем опреснение, поэтому Zero Mass Water будет примерно в той же ценовой категории, что и элитные бренды, такие как Evian и Fiji. Они стоят около 2,72 доллара за литр. Подобный проект может стать примером для других стран с засушливым климатом, которые сталкиваются с проблемами при производстве воды.

Ранее стало известно, что в Великобритании солнечная энергетика обеспечила рекордные 33 процента от общей выработки. В стране обнаружился ее избыток из-за хорошей погоды, из-за этого цены на британском оптовом рынке показали отрицательное значение.

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