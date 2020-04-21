В «Русской Арктике» перешли на солнечные батареи

В связи с началом полярного лета национальный парк «Русская Арктика» перешел на возобновляемые источники энергии и начал использовать солнечные батареи. Об этом агентству REGNUM рассказали в пресс-службе парка.

Солнечную энергию будут использовать сотрудники полярной станции Омега в период с мая по октябрь. Ее хватит на все бытовые нужды, в том числе на работу водонагревателя и стиральной машины.

Руководитель «Русской Арктики» Александр Кирилов отметил, что альтернативная энергетика помогает экономить нацпарку до 2,5−3 тонн дизельного топлива и не производить в эти месяцы вредные выбросы в атмосферу. В будущем там надеются полностью перевести Омегу на зеленую электроэнергию.

Фаза полярного дня началась на Земле Франца-Иосифа в середине апреля.

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