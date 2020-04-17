В нацпарк «Русская Арктика» пришло полярное лето

В национальном парке «Русская Арктика» сообщили, что на архипелаг Земля Франца-Иосифа пришло полярное лето. Об этом сообщили госинспекторы парка Денис Менников и Дмитрий Рюмин, передает издание Dvinanews.

По словам инспекторов, солнце совершенно не заходит за горизонт, но погода в Арктике очень изменчивая — на днях на острове Земля Александры была очень сильная метель, а затем ветер сменился на южный. В ближайшие дни ожидается солнечная и ясная погода.

Материалы по теме «Если проедет машина, след будет несколько лет» Полярный день, олени и просторы: зачем туристам ехать в Арктику

Нацпарк «Русская Арктика» был создан 15 июня 2009 года. Он включает в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля, а также прилегающие острова. В 2016 году постановлением правительства в территорию «Русской Арктики» включили заказник «Земля Франца-Иосифа».

Ранее сообщалось, что ученые изучат распространение микропластика в акватории и прибрежной зоне островов нацпарка «Русская Арктика», подготовка к исследованиям уже началась. Специалисты разрабатывают собственную методику учета макромусора, изучат скорость его распространения и выявят схожие черты состава и других характеристик мусора. Мониторинг планируются проводить в бухте Тихой острова Гукера на Земле Франца-Иосифа, на острове Земля Александры и острове Циглера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!