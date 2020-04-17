В нацпарк «Русская Арктика» пришло полярное лето

В национальном парке «Русская Арктика» сообщили, что на архипелаг Земля Франца-Иосифа пришло полярное лето. Об этом сообщили госинспекторы парка Денис Менников и Дмитрий Рюмин, передает издание Dvinanews.
По словам инспекторов, солнце совершенно не заходит за горизонт, но погода в Арктике очень изменчивая — на днях на острове Земля Александры была очень сильная метель, а затем ветер сменился на южный. В ближайшие дни ожидается солнечная и ясная погода.
Нацпарк «Русская Арктика» был создан 15 июня 2009 года. Он включает в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля, а также прилегающие острова. В 2016 году постановлением правительства в территорию «Русской Арктики» включили заказник «Земля Франца-Иосифа».
Ранее сообщалось, что ученые изучат распространение микропластика в акватории и прибрежной зоне островов нацпарка «Русская Арктика», подготовка к исследованиям уже началась. Специалисты разрабатывают собственную методику учета макромусора, изучат скорость его распространения и выявят схожие черты состава и других характеристик мусора. Мониторинг планируются проводить в бухте Тихой острова Гукера на Земле Франца-Иосифа, на острове Земля Александры и острове Циглера.