Микропластик в акватории парка «Русская Арктика» изучат

Ученые исследуют распространение микропластика в акватории и прибрежной зоне островов в составе национального парка «Русская Арктика». Об этом рассказала ведущий научный сотрудник научного отдела парка Ольга Нецветаева, передает ТАСС.

По ее словам, подготовка к исследованиям уже началась. Сейчас специалисты знакомятся с опытом изучения микропластика на различных территориях, мерам по снижению уровня загрязнения им и профилактике в разных странах. Параллельно и совместно с норвержскими коллегами они готовят отчет по загрязнению Баренцева моря крупным морским мусором, эти исследования проводились в 2019 году.

Работники парка разрабатывают собственную методику учета макромусора, выявляют общие тенденции состава и других характеристик мусора, скорость его накопления. «Мы решили с этого составить систему эталонных пляжей, на которых этот мониторинг будет проводиться систематически. С этого года мы бы уже хотели начать вести мониторинг на одних и тех же площадках каждый год», — уточнила Нецветаева.

Мониторинг собираются проводить бухте Тихой острова Гукера на Земле Франца-Иосифа, на острове Земля Александры и острове Циглера.

Ранее Баренцево море было признано самым замусоренным в Арктике.

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