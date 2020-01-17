Найден способ защитить Арктику от микропластика

Российские ученые нашли способ частично избавить моря Арктики от микропластика благодаря сокращению использования пластика и усовершенствованным очистным сооружениям на реках. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центра морских исследований МГУ.

В вузе отметили, что в арктические воды пластик попадает скорее всего из рек, а туда — вместе с остальным мусором из густонаселенных регионов. Речь идет в первую очередь о крупнейших сибирских реках: Обь, Енисей и Лена.

В службе добавили, что бороться с пластиковым загрязнением необходимо на всех уровнях. «Критически важно усовершенствовать системы очистных сооружений рек, а также минимизировать, а по возможности исключить из производства одноразовую пластиковую продукцию», — подчеркнули представители МГУ.

По данным Центра морских исследований, во всех морях российской Арктики были найдены значительные концентрации поверхностного и подповерхностного микропластика. В частности, в Карском море, море Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Самым загрязненным считается Баренцево море. Там в районе Новой Земли объемы микропластика сравнимы с теми, что регистрировались возле мусорных пятен в Атлантическом и Тихом океанах.

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