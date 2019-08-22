В снегах Арктики найдено огромное количество микропластика

Ученые из Германии и Швейцарии обнаружили высокое содержание микропластика в снегах Арктики. По их подсчетам, на один его литр приходится до 14 тысяч частиц. Об этом говорится в публикации научного журнала Science Advances.

В ходе своей работы исследователи из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Германия) и Института по изучению снега и лавин (Швейцария) выясняли, может ли микропластик накапливаться в воздухе. Для этого ими был изучен снег с Альп и арктического острова Шпицберген, а также морской лед из Северного Ледовитого океана — их они анализировали потому, что снег имеет свойство вбирать в себя содержащиеся в воздухе частицы.

Авторы научной работы выяснили, что микропластик содержится почти во всех образцах, кроме одного. В некоторых пробах он составлял до 80 процентов от общего количества содержащихся частиц. Максимальная его концентрация на литр в Арктике была 14 тысяч частиц. Для сравнения — снег с европейских гор содержал 150 тысяч частиц на литр. Две трети этих всех частиц достигали в размерах не более 50 микрометров.

При этом ученые обнаружили не только наиболее распространенные виды пластика вроде полиэтилена, но также резину, полиамид и даже лак. Вместе с пластиком в образцах найдены уголь, шерсть животных, волокна растений, песок и хитин — за исключением угля все они были более распространены в альпийском снегу.

Исследователи предположили, что в эти отдаленные регионы микропластик, вероятнее всего, попал по воздуху. Например, лак мог выделиться в окружающую среду из-за трения окрашенной поверхности корабля или здания с ветром и дождем. С другой стороны, застрявший во льду полиэтилен, очевидно, приплыл из тихоокеанского мусорного острова, а нейлон раньше был рыболовной сетью.

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