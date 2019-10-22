Российские ученые заметили ускорение таяния подводной мерзлоты

Участники экспедиции судна «Академик Мстислав Келдыш» вернулись из плавания по морям Восточной Арктики в Архангельск. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН).

Как отмечается, экспедиция стартовала из Архангельска 17 сентября. Ее участниками стали ученые и студенты из 12 российских научных организаций, а также специалисты из Норвегии, Нидерландов, Швеции, Великобритании, США и Италии. В ходе плавания они должны были изучить состояние подводной мерзлоты, вод и донных осадков вдоль трассы Северного морского пути, а также потоков парниковых газов и других компонентов цикла углерода в Арктике.

В результате исследователи установили, что за последние 30 лет скорость таяния подводной мерзлоты удвоилась по сравнению с предыдущими столетиями, и оказалась на порядок выше ранее принятых оценок. Кроме того, участники экспедиции впервые обнаружили скопление различных видов микропластика в районе морей Восточной Арктики, на тысячи километров удаленных от основных источников антропогенного загрязнения.

Экспедиция прошла в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». Она, в частности, предполагает проведение в России порядка 250 морских научных экспедиций к 2024 году. На ее реализацию планируется направить 350 миллиардов рублей.

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