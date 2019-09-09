В российском городе посоревнуются морские роботы

Во Владивостоке состоятся всероссийские соревнования по морской робототехнике среди студенческих команд. Об этом сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов, передает ТАСС.

По его словам, в одном из этапов соревнований примут участие подводные беспилотники, которые займутся исследованием донной поверхности и поиском затонувших объектов. «Появилась новая задача: найти подводный гараж и занять там положение, позволяющее заряжаться, передавать информацию и получать новые задания без всплытия», — пояснил Мартьянов.

Собеседник агентства подчеркнул, что в этом году программа мероприятия была доработана, а также выросло число участников.

«Аквароботех-2019» пройдет с 9 по 14 сентября в водном учебно-спортивном комплексе Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Организаторами стали ФПИ при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки, Росгвардии, Объединенной судостроительной корпорации и других организаций.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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