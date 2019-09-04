В России запустят онлайн-курс для учащихся «энергоклассов»

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустит первый в России онлайн-курс для учащихся профильных «энергоклассов» компании «Русгидро». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

Запуск курсов намечен на осень текущего года. Лекции опубликуют в открытом доступе. Темами станут основы гидроэнергетики и новейшие технологии отрасли.

По словам директора корпоративного университета «Русгидро» Дмитрия Завражного, в компании считают, что онлайн-курс повысит интерес учащихся «энергоклассов» к изучению специальных предметов. «Вторая немаловажная задача, которую мы хотим решить в партнерстве с Кружковым движением НТИ, — популяризация гидроэнергетики и новых технологий через расширение аудитории. Этому будет способствовать размещение курса на общедоступных площадках», — сказал он.

Центры компетенций НТИ создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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