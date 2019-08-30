В России появится новый математический центр мирового уровня

В одном из российских регионов планируют создать пятый в стране математический центр мирового уровня для работ по особому направлению. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает ТАСС.

По его словам, специалисты этого центра займутся проведением прикладных работ, в том числе в области современной вычислительной математики, искусственного интеллекта и робототехники. «Если мы посмотрим на современную математику широко, то сегодня она очень востребована в целом ряде серьезных прикладных направлений. Это главная причина необходимости появления нового центра», — пояснил Сергеев.

Отмечается, что ранее Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня выбрал по результатам конкурсного отбора четыре региона, в которых такие центры будут организованы — московский Математический институт имени Стеклова РАН, Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирская область).

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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