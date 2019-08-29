В России появится «Сверхзвук» мирового уровня

Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского выдвинули инициативу о создании научного центра мирового уровня «Сверхзвук». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и инноваций Московской области.
Предполагается, что в консорциум войдет ряд научных, образовательных, промышленных и международных предприятий, в частности ФГУП «ЦИАМ имени Баранова», Институт прикладной математики имени Келдыша РАН, МГУ имени Ломоносова, АО «ЛИИ имени М.М. Громова», ФГУП «ГосНИИАС».
Отмечается, что к развитию центра также планируется привлечь зарубежных специалистов, например, центры DLR и ONERA.
«Полет со сверхзвуковой скоростью — тема, актуальная в мировом авиационном сообществе. Для достижения столь амбициозной цели необходимо решить массу междисциплинарных и межотраслевых задач», — отметил зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.
Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.