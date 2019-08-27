Обозначены сроки внедрения систем распознавания лиц в российских аэропортах

Массовое развертывание систем распознавания лиц в аэропортах России может занять порядка полутора лет. Об этом сообщил генеральный директор компании NtechLab Александр Минин, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведутся активные переговоры по внедрению технологии FindFace для обеспечения безопасности и контроля входной и внутренних зон аэропортов.

«Мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров», — рассказал он, добавив, что, вероятно, результаты пилотных проектов будут обнародованы до начала 2020 года.

В свою очередь коммерческий директор VisionLabs, одного из ключевых российских разработчиков технологии распознавания лиц, подтвердил, что технология уже находится в пилотной эксплуатации.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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