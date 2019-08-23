Российские ученые создадут искусственного собеседника

Специалисты в Новосибирском государственном университете (НГТУ) НЭТИ планируют до 2025 года усовершенствовать первого в мире голосового робота. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о роботе Dasha, который способен моделировать речь, максимально приближая ее к человеческой. Предполагается, что ученые смогут доработать технологию до уровня «обычного разговорного искусственного интеллекта».

«Именно "обычный разговорный искусственный интеллект" сможет пройти тест Тьюринга (определяет наличие интеллекта у машины — прим. «Ленты.ру»)», — указано в сообщении. Робот может стать главным драйвером рынка средств человеко-машинных коммуникаций «Нейронет» Национальной технологической инициативы.

Dasha базируется на научных трудах гендиректора основанной в 2018 году компании Dasha AI, выпускника НГТУ НЭТИ Владислава Чернышова и старшего научного сотрудника научно-образовательного центра «Моделирование электромагнитных технологий» НГТУ НЭТИ Ильи Ступакова. Среди их клиентов — организации в области банковского дела, здравоохранения и страхования.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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