Северный Кавказ захотели привлечь к развитию науки

Министерство науки и высшего образования России рассчитывает на создание научно-образовательного центра (НОЦ) на территории одного из регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Михаил Котюков.

«Мы исходим из того, что на Северном Кавказе научно-образовательный центр точно может появиться», — подчеркнул Котюков.

Он отметил, что уже обсуждал возможность создания НОЦ в Ставропольском крае с губернатором региона Владимиром Владимировым, однако итоговое решение о местоположении центра будет приниматься на конкурсной основе.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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