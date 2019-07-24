В российском регионе займутся цифровой трансформацией сельского хозяйства

Власти Ростовской области планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ), который займется разработками идей по цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Об этом сообщается на официальном портале областного правительства.

Центр объединит усилия вузов, научных организаций и бизнеса и позволит вывести на мировой уровень наукоемкие предприятия, исследования и разработки в сфере AgroSciTech (умная сельскохозяйственная техника). Как ожидают местные власти, работа НОЦ будет способствовать существенному росту экономики как Ростовской области, так и всего Южного федерального округа.

«Ростовская область входит в число агломераций-лидеров по числу и плотности населения, мощности вузов на нашей территории, транспортным потокам и международным связям. Регион уже сделал ставку на создание Южного НОЦ, и мы готовы стимулировать компании, заказывающие исследования в наших вузах научно-образовательного центра», — подчеркнул глава областного министерства экономического развития Максим Папушенко.

Отмечается, что проект создания НОЦ уже получил одобрение федерального центра.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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