К развитию российской науки привлекут белорусских ученых

В России к созданию научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука» будут привлекать университеты и представителей научного сообщества из Белоруссии. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, его слова приводит ТАСС.

«Проведена активная работа, и я уверен, что многие задачи будут решаться в тесном сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами», — отметил Котюков в ходе VI Форума регионов России и Белоруссии.

По его словам, такое сотрудничество позволит создать базу для новых совместных образовательных, научных и инновационных проектов и будет способствовать укреплению связей между двумя странами. В частности, уточнил министр, основными направлениями для сотрудничества в сфере науки станут биомедицина, ядерная энергетика, транспортные и космические системы, а также вопросы индустрии.

Он напомнил, что соглашение между правительствами России и Белоруссии о развитии научных и образовательных проектов было подписано еще в 1995 году в Минске. В настоящее время нормативно-правовую базу в этой сфере определяют более 150 различных договоров и соглашений.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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