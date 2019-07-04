Севастополь превратят в город студентов

Создание в Севастополе научно-образовательного центра (НОЦ) позволит увеличить долю высокотехнологичного сектора региональной экономики и привлечь в город студентов и молодых ученых. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя по итогам совещания с участием губернатора Дмитрия Овсянникова, руководителей исполнительных органов власти и экспертов.

Как заявил в ходе обсуждения проректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Максим Евстигнеев, создание НОЦ станет инструментом адресной поддержки развития высокотехнологической экономики. Также оно будет способствовать росту валового регионального продукта и появлению в городе значительного числа малых и средних предприятий.

Кроме того, по мнению Евстигнеева, за счет реализации в городе проекта НОЦ туда можно будет привлечь молодых специалистов. «Мы видим Севастополь как город студентов, ученых и город технологических предпринимателей», — подчеркнул он, добавив, что таким образом удастся изменить возрастную структуру населения Севастополя.

Руководство СевГУ надеется, что на базе вуза будет создан один из научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука». Как сообщал ранее ТАСС, профилем севастопольского НОЦ может стать изучение моря и прибрежных зон. Конкурс на право создания подобных центров запланирован на март 2020 года.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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