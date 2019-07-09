На Урале займутся ракетно-космическими разработками

Власти Свердловской, Курганской и Челябинской областей планируют создать научно-образовательный центр (НОЦ) с участием вузов из трех регионов, который займется разработками в ракетно-космической отрасли и промышленности. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает ТАСС.

Соответствующее соглашение было подписано главами регионов в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Отмечается, что НОЦ будет создан на базе Уральского федерального университета. Главной задачей центра станет подготовка кадров и проведение исследований ускоренного внедрения разработок в производство. Кроме того, НОЦ будет вести исследования в ракетно-космической отрасли и цифровизации.

Как отметил на церемонии подписания соглашения врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, создание НОЦ даст возможность региону формировать внутренние заказы на исследования, привлекать инвестиции крупных и средних компаний, а также предоставлять производственные мощности.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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