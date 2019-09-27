На Северном Кавказе заинтересовались наукой

Власти Кабардино-Балкарии заинтересованы в научно-образовательном центре (НОЦ), который планируется создать на Северном Кавказе в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил врио главы республики Казбек Коков, передает ТАСС.

«Считаем, что Кабардино-Балкария обладает неплохим потенциалом для того, чтобы включиться в эту работу», — отметил Коков в ходе совещания с участием главы Министерства науки и высшего образования России Михаила Котюкова.

Он также выразил уверенность в том, что создание НОЦ мирового уровня будет способствовать улучшению социально-экономической ситуации во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.

В августе глава Минобрнауки заявил, что рассчитывает на создание НОЦ на территории одного из регионов Северного Кавказа. Тогда Котюков отметил, что такая возможность уже обсуждалась с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, но подчеркнул, что окончательное решение о местоположении центра будет принято на конкурсной основе.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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