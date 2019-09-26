Еще один российский регион захотел развивать науку

Омская область планирует присоединиться к реализации нацпроекта «Наука» с 2020 года. Об этом в четверг, 26 сентября, заявил губернатор региона Александр Бурков в ходе бюджетного послания к областному заксобранию, его слова приводятся на официальном портале регионального правительства.

По словам Буркова, в рамках нацпроекта в области намерены создать научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. «Ставку делаем на научные разработки в нефтехимии, машиностроении и АПК, которые должны стать новыми продуктами для мировых рынков», — уточнил губернатор.

Кроме того, отметил Бурков, в следующем году регион присоединится и к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Таким образом, Омская область станет участником всех 12 нацпроектов, реализуемых в России.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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