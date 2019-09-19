Российский регион займется цифровизацией нефтегазовой отрасли

Власти Тюменской области планируют превратить регион в интеллектуальный центр нефтегазовой отрасли благодаря созданию там научно-образовательного центра (НОЦ) в рамках нацпроекта «Наука». Об этом заявил губернатор области Александр Моор, передает ТАСС.

По словам Моора, на сегодняшний день нефтегазовая сфера является высокотехнологичной и инновационной, и регион может развивать это направление.

«Помимо промышленной роли, которую всегда играла Тюмень в обеспечении продуктами и сервисами нефтегазовых компаний, мы ставим амбициозную задачу стать интеллектуальным центром. Поскольку нефть и газ — это та сфера, где наука и инновации, внедрение их в промышленность будет сильным драйвером развития экономики нашего региона», — пояснил губернатор.

Он отметил, что НОЦ, который будет создан в регионе и займется разработкой технологий, связанных с Арктикой, цифровизацией нефтегазовой отрасли и биологической безопасностью людей и животных, позволит области «серьезно продвинуться в науке и продавать не нефть и продукты нефтепереработки, а технологии».

Создание Западно-Сибирского НОЦ было инициировано губернаторами Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в рамках реализации федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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