В Тюменской области поддержаны исследования в сфере биобезопасности

В Тюменской области началась активная работа по созданию передовой лаборатории для исследований в сфере биологической безопасности. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении гранта Тюменскому государственному университету (ТюмГУ) для приобретения необходимого оборудования и расходных материалов Институту экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO). Это важный практический шаг региона в реализации проекта по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Создание лаборатории биологической безопасности необходимо для проведения передовых исследований и образовательных технологий в рамках деятельности НОЦ. Наличие современного комплексного лабораторного оборудования, компьютерной техники, новейшей компьютеризированной измерительной аппаратуры и наукоемких технологических установок будет способствовать привлечению в Тюмень ведущих зарубежных исследователей.

26 августа в Москве состоялась защита программы НОЦ перед экспертным советом, на которой губернатор Тюменской области подробно определил ключевые направления Западно-Сибирского НОЦ. Одно из них — биологическая безопасность человека, животных и растений. «Исследования в области биологической безопасности на нашей территории имеют длительную историю. Вызовы глобального масштаба сегодня — трансформация экосистем, утрата биологического разнообразия, перенаселение планеты, распространение патогенов, устойчивых к известным антибиотикам. Решение этих и других задач в области биологической безопасности — ключевое направление работы нашего НОЦ. На него мы делаем ставку», — заявил Александр Моор.

Проблематика будущих исследований соответствует Стратегии научно-технологического развития России. Тюменская область в этой сфере научного поиска достигла результатов мирового уровня. Точка роста здесь — Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Результаты работы института признаны мировым научным сообществом, в частности в области изучения клещей — акарологии. В этих исследованиях научный коллектив института институт вышел на лидерские позиции в мире по числу публикаций.

«Масштабные задачи межрегионального НОЦ требуют самый высокий уровень региональной поддержки, и мы ее получаем. В таком формате мы сможем перезагрузить научно-образовательное пространство X-BIO, достичь прорывных результатов», — сказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Среди партнеров НОЦ — семь ведущих научных организаций биологического профиля. Междисциплинарные научные группы, созданные в институте Х-BIO, активно занимаются исследованиями по проблемам биологических инвазий, биологической защиты растений, микрофлюидики, антимикробной резистентности и рядом других.

Создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня инициировано губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Сегодня к сотрудничеству в НОЦ привлекаются ученые с мировыми именами. Выстроено тесное взаимодействие с партнерами — потенциальными участниками НОЦ. Заключено 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, организациями реального сектора экономики.