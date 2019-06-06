«Газпром нефть», Тюменская область и ТюмГУ создадут научно-образовательный центр

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях стратегического партнерства между «Газпром нефтью», Правительством Тюменской области и Тюменским государственным университетом (ТюмГУ). Стороны договорились о совместной работе по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени. Документ подписали первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев, губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

На базе центра будут выполняться совместные научно-исследовательские проекты, разрабатываться технологии и готовиться кадры для нефтегазовой отрасли и других приоритетных направлений научно-технологического развития России. В числе планируемых проектов — создание цифровых продуктов для анализа данных и управления производственными процессами. Кроме того, стороны договорились о реализации совместных образовательных программ магистратуры, аспирантуры, дополнительного образован.

«Газпром нефть» и ТюмГУ уже совместно реализуют единственную в стране программу по подготовке специалистов по интегрированному инжинирингу, объединяющему все этапы разработки месторождения. Прием в магистратуру «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» ведется с 2016 года. Кроме того, в университете при поддержке «Газпром нефти» действует программа дополнительного профессионального образования «HSE Менеджмент». Также одним из направлений сотрудничества являются научно-технические разработки для нефтегазовой отрасли, в том числе — работа над проектами по созданию отечественных реагентов для увеличения нефтеотдачи и по моделированию процессов разработки сложных подгазовых нефтяных залежей.

«Как технологический лидер российской нефтегазовой отрасли, "Газпром нефть" сотрудничает с ведущими научными партнерами по всей стране, формируя новую инновационную среду. Сегодня в числе наших партнеров около 30 крупных российских научных центров. Новый НОЦ, работающий в ключевых регионах деятельности "Газпром нефти", позволит объединить наши интеллектуальные ресурсы для создания передовых отечественных технологий и подготовки квалифицированных кадров», — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Взаимодействие с "Газпром нефтью" — пример успешного сотрудничества университета и бизнеса. Поддержка компании позволяет нам развивать новые перспективные направления, применять инновационные образовательные технологии. В рамках создаваемого Западно-Сибирского НОЦ магистральными направлениями станут, среди прочего, арктические и нефтегазовые проекты. Соответственно, партнерство с таким серьезным индустриальным партнером в полной мере отвечает логике нацпроектов в области образования, науки и современных технологий», — сказал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.