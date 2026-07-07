Стало известно об ударах ВСУ по жилым кварталам в Константиновке

РИА Новости: Беженец из Константиновки заявил об ударах танков ВСУ по жилым домам

Беженец из Константиновки заявил, что немецкие танки Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали жилые многоэтажные дома в городе в сентябре 2025 года — до начала боев с российскими войсками. Его слова приводит РИА Новости.

Источник рассказал, что украинские военные расстреливали пятиэтажки и девятиэтажки, нанося удары с окраины города, где находится промзона.

«Могли выезжать оттуда, работать по городу и возвращаться… российских подразделений еще в городе не было, они [ВСУ] начали разваливать город еще до каких-либо боестолкновений с нашими», — сообщил он.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.