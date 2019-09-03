В российском регионе проведут конкурс ученых

В следующем году в Тюменской области планируется провести научный конкурс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который является инициатором проекта.

В частности, указано, что конкурс ученых будет проведен на базе создаваемого в регионе Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Для участников предусмотрены гранты в размере до 150 миллионов рублей.

Отмечается, что средства предполагается выделять на проведение научных исследований и создание лабораторий в структуре образовательных или научных организаций. Среди традиционных тематик — обеспечение экологической безопасности в местах интенсивной добычи углеводородов, экологический контроль и восстановление водных и наземных экосистем.

В пресс-службе подчеркнули, что в период с 2010-го по 2017 годы затраты на научные исследования в регионе выросли в 2,5 раза.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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