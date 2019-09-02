В российском городе поддержат одаренных детей

В следующем году в Пензе начнется строительство центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Согласно изложенным данным, работы по возведению начнутся на территории губернского лицея. Центр будет функционировать как в формате образовательно-проектной деятельности, так и в направлении дополнительного образования.

Также предполагается оснащение заведения современным техническим оборудованием. Кроме того, на базе нового учреждения планируют сформировать банк данных одаренных детей региона.

Как уточнил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, на указанные цели будет выделено порядка 650 миллионов рублей. Отмечается, что решение о создании центра были принято местными властями совместно с фондом «Таланты и успех».

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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