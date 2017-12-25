Дизайнер Артемий Лебедев облагородил тюменский университет

У Тюменского государственного университета (ТюмГУ) появился новый логотип: его разработали в студии Артемия Лебедева и представили на ученом совете вуза, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Как пояснила начальник управления стратегических коммуникаций ТюмГУ Елена Дружинина, лаконичный логотип вписывается в знаковую систему абитуриентов и отражает стратегию развития университета на ближайшие 10-15 лет, в частности адаптацию в контекст мирового восприятия.

Цветовая гамма — цвет «циан» — несет положительные коннотации, уверены сотрудники вуза: «цвет неба и моря, символ высоты и глубины, постоянство, преданность, правосудие, совершенство и мир». А под определенным ракурсом видно цифру «один», что означает «первый»: ТюмГУ — первое высшее учебное заведение в Тюменской области. Образ единицы также отражает единство коллектива, единое понимание миссии и предназначения университета, отметили преподаватели.

Центральный образ ладьи, как символа освоения Сибири, остался неформальным талисманом вуза, добавили они.

Ранее один из клиентов Лебедева раскритиковал работу его студии по созданию логотипа для бургерной. Дизайнер ответил, что таким образом компания использовала шум вокруг этой истории для продвижения.

