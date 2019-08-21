В российском регионе повысят эффективность переработки углеводородов

Власти Башкирии планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ), который займется разработками цифровых и интеллектуальных производственных технологий, направленных на повышение эффективности добычи, транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья. Об этом в среду, 21 августа, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, в частности, специалисты центра будут работать над созданием роботизированных систем, систем машинного обучения и искусственного интеллекта, а также над получением новых материалов с заданными свойствами.

По словам первого зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, сенатора от Башкирии Лилии Гумеровой, выбранная специализация НОЦ обусловлена тем, что крупнейшие инвестиционные проекты и потребность в их научно-образовательном сопровождении будут концентрироваться в области топливно-энергетического комплекса. «Создание в Башкортостане научно-образовательного центра мирового уровня будет способствовать формированию элементов новой системы организации науки и ускорению технологического развития не только нашей республики, но и всей страны», — отметила Гумерова.

В настоящее время в власти республики готовят документы для подачи заявки на получение федерального гранта. Также ведется активное взаимодействие с Министерством науки и высшего образования России.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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