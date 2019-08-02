Российский регион обзаведется «мозговым центром»

Передовой центр социогуманитарных исследований think tank («мозговой центр») войдет в состав Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), который будет создан при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила ТАСС директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета (УГИ УрФУ), руководитель рабочей группы «Гуманитарные технологии» Эльвира Сыманюк.

По ее словам, на базе «мозгового центра» будут проходить лекции, экспертные сессии и научные конференции. Кроме того, в его рамках будет действовать клуб креативной индустрии «Таганай», который, как ожидается, станет площадкой для встреч представителей бизнеса, промышленности, науки и общественных организаций «с целью планирования стратегического вектора развития Большого Урала в контексте мировых трендов».

«Именно гуманитарии задают направление современных исследований и обеспечивают их обсуждение и осмысление», — подчеркнула Сыманюк.

10 июля сообщалось, что власти Свердловской области компенсируют часть затрат участникам Уральского НОЦ, если их разработки можно будет применить при реализации индустриальных проектов.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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