Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов

Власти Башкирии планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ), который займется разработками в области повышения эффективности добычи и переработки углеводородов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Как отмечается, в центре будут работать над созданием цифровых, интеллектуальных производственных технологий и роботизированных систем, а также над получением новых материалов. Кроме того, одной из задач специалистов НОЦ станет разработка систем машинного обучения и искусственного интеллекта, направленных на повышение эффективности добычи, транспорта и глубокой переработки углеводородного сырья.

Новый центр будет создан на базе республиканской академии наук, Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, а также ряда ведущих региональных вузов: Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного университета (БГУ).

Регион претендует на создание НОЦ в 2020 году в рамках второй очереди федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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