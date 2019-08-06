Российские ученые займутся выведением новых пород скота

Власти Калмыкии планируют создать в регионе селекционно-генетический центр по отечественным породам скота. Об этом сообщает ГТРК «Калмыкия».

Новый центр будет создан на базе Калмыцкого государственного университета (КалмГУ). Средства на эти цели будут выделены региону в рамках нацпроекта «Наука» и федеральных программ по развитию животноводства. Всего республика получит из федерального бюджета 32 миллиона рублей.

Как отмечает телеканал, в настоящее время в Калмыкии насчитывается более 530 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом калмыцкая порода считается одной из лучших в России и одной из древнейших в мире.

В июле сообщалось, что власти Ростовской области планируют создать в регионе научно-образовательный центр (НОЦ), который займется разработками идей по цифровой трансформации агропромышленного комплекса.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, проект предполагает создание в стране минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научных и исследовательских центров.

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