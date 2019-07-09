Российский регион заинтересовался постгеномными технологиями

Ученые Воронежского государственного университета займутся разработкой постгеномных технологий и новых систем информатизации в рамках нацпроекта «Наука». Об этом во вторник, 9 июля, заявил ТАСС губернатор региона Александр Гусев.

«Важно определить специализацию, потому что можно взяться за все и не получить результата ни в одном направлении», — отметил Гусев.

Он пояснил, что региональные власти напрямую не участвуют в нацпроекте, однако они будут оказывать организационную и финансовую поддержку занятым в проекте специалистам учебного заведения. «Есть договоренности с ректором вуза, что мы такую совместную работу проведем», — уточнил губернатор.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Одна из главных целей проекта — вхождение России в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В частности, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры.

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