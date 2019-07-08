В российском регионе устроят центр геномных исследований

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) представит проект по геномным исследованиям человека для участия в конкурсе по созданию международного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завкафедрой биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем университета Анзора Паритова.

«Сейчас мы работаем по нескольким направлениям: изучаем генетическую предрасположенность человека к формированию черт темперамента, занимаемся методикой ранней диагностики рака молочной железы и других моногенных и мультифакторных заболеваний, а также исследуем молекулярно-генетические основы долголетия и продолжительности жизни», — рассказал он. Заявка готовится на основе этих исследований.

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Паритов также рассказал, что сотрудники университета исследуют гены, которые могут показать, что человек предрасположен к алкоголизму или наркомании и так называемого «гена долголетия». «Что касается исследований рака, то мы предлагаем подбирать для каждого человека такое лечение, которое поможет конкретно ему, с учетом генетической предрасположенности восприятия того или иного препарата или метода лечения», — добавил ученый.

Создание международного центра геномных исследований предусмотрено нацпроектом «Наука». Его цель, в частности, состоит в том, чтобы к 2024 году Россия в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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