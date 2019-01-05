Разработан законопроект о защите геномной информации россиян

Роспотребнадзор разработал законопроект о защите информации, полученной из биологического и генетического материала россиян. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предлагает внести изменения в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей». В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона предусматривает защиту информации о человеке, полученной из биоматериала, который содержит геномную информацию. Она позволяет получить дополнительные сведения о гражданине: например, о состоянии его здоровья, питании, образе жизни, о поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам и аллергенам.

Проект закона также предусматривает «прямое указание» на возможность установить правила оказания услуг, в том числе медицинских, связанных с использованием биологического и генетического материала, говорится в пояснительной записке.

Все это позволит установить дополнительные меры защиты граждан от неконтролируемого распространения сведений о них, имеющих личный характер, считают разработчики законопроекта. Изменения, вносимые документом, соответствуют требованиям международного законодательства, утверждают авторы.

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