Глава Минсельхоза сделал ставку на современные технологии

У аграриев хорошие перспективы в области импортозамещения и наращивания экспорта сельхозпродукции, но им не хватает современных технологий и наукоемких решений. Об этом, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

В своем первом выступлении перед парламентариями министр, занявший эту должность в мае текущего года, рассказал об ущербе, причиненном аграрной отрасли неблагоприятными погодными условиями. Из-за засух, ураганов и наводнений российское сельское хозяйство в нынешнем году недосчитается минимум 5,85 миллиарда рублей. Причем эта сумма касается лишь 18 регионов, в остальных подсчет продолжается. Когда будет понятен полный объем ущерба, правительство РФ проведет работу по его компенсации аграриям, отметил глава Минсельхоза.

Другой проблемой, стоящей перед отраслью, является ее низкий научный потенциал. «Наиболее прогрессивные отечественные технологии не находят применения в аграрном секторе», — констатировал Патрушев. Между тем поле для их применения именно в сельском хозяйстве страны довольно обширно. Это, например, импортозамещение посевного и генетического материала, поставляемого производителям.

Как, в свою очередь, заявил «Ленте.ру» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, современные технологии не востребованы сегодня в аграрном секторе. «У нас сегодня очень большой разрыв между разными предприятиями. У нас есть передовые производители, которые по своему технологическому уровню являются примером даже для ведущих мировых компаний, и те, кто очень сильно отстал в технологическом развитии, в методах и способах производства продукции… Конкуренция на рынке, стремление выйти на внешние рынки будут стимулировать быстрое внедрение технологий на селе. Отставшие будут просто уходить с рынка по экономическим причинам — они не смогут продавать с выгодой для себя товар, который нужен потребителю. Останутся лучшие. Уже сегодня есть просто «космические» предприятия, где людей вы практически не увидите, а животных разделывают роботы. Мы во всем мире с трудом можем найти такие примеры, а у нас они уже есть», — заявил он.

По его мнению, чтобы помочь российским аграриям идти в ногу со временем, необходима целая система взаимосвязанных мер поддержки. «Если не будет финансовых ресурсов, то вряд ли удастся привлечь кредиты на развитие технологий. Необходимо увеличивать бюджет на поддержку аграрного комплекса, но с одной оговоркой: проследить, чтобы средства использовались максимально эффективно… Третье — нужно безусловно заниматься кадрами. Как и во всем мире, у сельского населения постепенно увеличивается средний возраст, многие молодые люди хотят связать себя с иными сферами деятельности, там, где зарплаты больше. Поэтому — и это уже четвертое — нужно создавать такие социальные условия в сельской местности, чтобы там была вся инфраструктура в соответствии с требованиями 21 века», — отметил он.

Пока же, констатировали выступавшие, отечественные аграрии вынуждены даже семена использовать преимущественно импортные — из-за отсутствия доступной собственной селекции. В результате импорт семенного картофеля достигает 80 процентов, а свеклы — 98 процентов. Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства завозится из-за границы полностью, аналогичная ситуация сложилась по целому ряду других видов продукции, сырья и продовольствия, отметили участники заседания.

Ранее президент России Владимир Путин призывал активнее бороться с импортом в сельском хозяйстве. Отмечая высокую зависимость от зарубежного семенного и племенного материалов, он в ходе совещания по вопросам развития агросектора в октябре прошлого года заявил, что для решения этой проблемы потребуется многолетняя научно-исследовательская работа.

Для выполнения распоряжения президента была разработана специальная Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. Ее реализация не только должна придать новый импульс развитию образовательных и научных учреждений аграрного направления, но и обеспечит решение задачи импортозамещения в приоритетных областях сельского хозяйства. Ожидается, что в результате отечественные сорта картофеля и свеклы займут не менее 20-25 процентов российского рынка. Что касается разведения собственных бройлеров, то здесь ситуация выглядит сложнее, добавил министр.

Другим направлением импортозамещения, по данным главы Минсельхоза, являются отечественные ягоды и плоды, которые уже в ближайшие годы могут полностью заместить собой импортные аналоги. Для этого в период до 2025 года будет заложено более 90 тысяч гектаров садов. «Сохраняя существующие темпы закладки, мы уже в ближайшие годы сможем заместить импорт плодов и ягод отечественной продукцией», — пообещал Дмитрий Патрушев.

Реализуемая Министерством модель развития российского сельского хозяйства предполагает активное введение в оборот неиспользуемых земель. По словам Патрушева, в ближайшее время в производство вернется до 10 миллионов гектаров сельхозземель, в том числе уже в этом году — порядка миллиона гектаров неиспользуемой пашни.

Только благодаря мелиоративным мероприятиям уже в этом году в эксплуатацию будет дополнительно введено свыше 95 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Для этого из бюджета в 2018 году выделено более 11 миллиардов рублей.

Все принимаемые меры в конечном итоге должны привести к тому, что экспорт российской агропродукции к 2024 году достигнет отметки в 50 миллиардов долларов, сообщил министр.

В мае президент России Владимир Путин поручил увеличить экспорт продукции АПК до 45 миллиардов долларов, так что если это действительно случится, аграрии с полным основанием смогут рапортовать о перевыполнении требований руководства страны.

